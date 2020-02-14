شكرا لقرائتكم السوبر الافريقى .. الزمالك يصل ملعب المباراة.. وتحية خاصة لطارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الزمالك لملعب المباراة حيث يضرب أبناء ميت عقبة موعد جديد فى مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه الترجي التونسي علي لقب بطولة السوبر الافريقي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب الغرافة القطري، ويسعى الفارس الابيض لحصد اللقب الرابع في تاريخه خلال المشاركة الخامسة له، حيث أحرز لقب السوبر 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003، وخسر اللقب مرة واحدة فقط عام 2001 وتلقى طارق حامد تحية خاصة من جماهير الأبيض فور ظهوره داخل الملعب. وفاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دورى الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003) Advertisements بينما حقق الترجى 7 ألقاب أفريقية منها 4 فى دورى الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995

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