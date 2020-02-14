شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت إصابة مهاجم الإسماعيلي الجديد بشد في الخلفية وحاجته للراحة 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الاشعة التى خضع لها الأوغندى باتريك كادو لاعب الاسماعيلى إصابته بشد فى العضلة الخلفية والذى تعرض له فى تدريب أمس الجمعة وحاجته لفترة لا تقل عن 10 أيام للتعافى من الاصابة والمشاركة فى المران الجماعى الدراويش.

وتأكد غيابه عن لقاء الرجاء المغربى المقرر له السادسة مساء الاحد المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة الاسماعيلى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ولم يظهر كادو فى مباريات الاسماعيلى بشكل رسمى حتى الان فيما شارك فى مباراة ودية مع أمام فريق شباب الاسماعيلى مواليد 99 وسجل هدفاً .

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ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم "اليوم السابع" أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.

وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بدلاه أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.