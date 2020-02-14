شكرا لقرائتكم تأجيل وضع حجر أساس الفرع الرابع للأهلي 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولو النادي الأهلي وضع حجر الأساس الخاص بفرع النادي في التجمع الخامس لمدة 24 ساعة ليصبح في الثالثة عصر بعد غد الأحد بعدما كان مُقرراً وضعه في الواحدة من ظهر غداً.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس. يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعه مساء أمس ، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة المقبلة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

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- تكليف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

- الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادي بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل، بواقع 25 فوجًا.

- الموافقة على إدراج نشاط الرسم الرقمي ضمن الأنشطة الفنية المتاحة بمكتبات النادي.

- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في علاج أمينة محمود، بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوى.

- الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضي بشأن إنهاء التعاقد مع اللاعبة الأميركية شاكيلا، المحترفة بصفوف فريق سيدات السلة بالنادي، والتعاقد مع اللاعبة لوكس «LUCAS» بدلًا منها.

- الموافقة على إقامة بطولة السفارات على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد.