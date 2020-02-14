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العدالة والتعاون يتعادلان سلبياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على مباراة العدالة والتعاون، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وبات التعادل هو الخامس على التوالي لفريق العدالة، بعد تعادله مع الفيحاء 1 - 1 والاتحاد سلبياً والأهلي وضمك بنتيجة 1 - 1، بينما كان التعادل هو السابع إجمالاً للفريق خلال الموسم الجاري. على الجانب الآخر، بات هذا التعادل هو الثالث للتعاون في آخر أربع مباريات بعد تعادل 2/2 مع الفيحاء والتعادل السلبي مع الحزم والخسارة 1 - 2 من اتحاد جدة.

ورفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل العدالة إلى النقطة 13 في المركز الخامس عشر.

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