العدالة والتعاون يتعادلان سلبياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على مباراة العدالة والتعاون، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبات التعادل هو الخامس على التوالي لفريق العدالة، بعد تعادله مع الفيحاء 1 - 1 والاتحاد سلبياً والأهلي وضمك بنتيجة 1 - 1، بينما كان التعادل هو السابع إجمالاً للفريق خلال الموسم الجاري. على الجانب الآخر، بات هذا التعادل هو الثالث للتعاون في آخر أربع مباريات بعد تعادل 2/2 مع الفيحاء والتعادل السلبي مع الحزم والخسارة 1 - 2 من اتحاد جدة.
ورفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل العدالة إلى النقطة 13 في المركز الخامس عشر.
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