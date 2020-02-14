مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن إذاعة مباراة الترجي في السوبر الإفريقي.. وكارتيرون يعلن التشكيل.. مصطفى محمد يقود الهجوم

تلقت جماهير الزمالك مفاجأة قوية قبل ساعات من مواجهة الفارس الأبيض أمام الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته على ملعب استاد جاسم بن ثاني بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نبأ محزنًا بعدم إذاعة مواجهة السوبر الإفريقي عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة، وإذاعتها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة.

وقال الطيب: ” آخر كلام – مباراة السوبر الأفريقى غداً ستذاع فقط على بى ان سبورتس. بتعليق الزميل / حفيظ دراجى. و لن تذاع على قناة الكأس — كل التوفيق لنادى الزمالك المرشح الأقوى للقب. أمام فريق قوى و محترم. هو الترجى “. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وسبق وأعلن إذاعة مواجهة الزمالك والترجي المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة عبر فضائية الكأس المفتوحة.

يلتقي الزمالك بنظيره الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي يستضيفه ملعب ستاد جاسم بن ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وينطلق اللقاء بين الفارس الأبيض بطل الكونفدرالية والفريق التونسي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك لديه سجل طويل من المواجهات رفقة الترجي التونسي، حيث التقى الفريقان فيما قبل في 8 مواجهات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية حقق الترجي فوزا وحيدا، مقابل 4 انتصارات للزمالك فيما حسم التعادل نتيجة 3 مواجهات أخري .

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ولعل أبرز مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 1994 ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحسم التعادل السلبي دون أي أهداف نتيجة لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة.

وفي مواجهة الإياب التي أقيمت في تونس استطاع الترجي التونسي ضرب شباك الزمالك بثلاثية أحرزها الهادي بالرخيصة هدفين وعلي بن ناجي من ركلة جزاء بينما سجل الزامبي أوسكار هدف الفارس الأبيض.

وبهذا الفوز استطاع الفريق التونسي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه وهو الفوز الوحيد الذي حققه الترجي على الفارس الأبيض حتى الآن حيث فشل في تحقيق أي انتصار.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والتي تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وجاء تشكيل الزمالك أمام الترجي التونسي كالتالي:-

في حراسة المرمى :محمد أبو جبل



في خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام

في خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – أشرف بن شرقي – يوسف اوباما – احمد زيزو

في خط الهجوم: مصطفي محمد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد – محمد عبد الغنى – عبد الله جمعة – محمد اوناجم – مصطفي فتحى – محمد حسن – كاسونجو.