كلوب يرفض مشاركة صلاح في الأولمبياد.. وأزمة بين اللاعب والمدرب الألماني

كتب: ضياء السقا

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، والنجم المصري محمد صلاح، بسبب رغبة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، في ضم مهاجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة بين يوليو وأغسطس 2020 تزامنا مع ضربة بداية الدوري الإنجليزي، مما يعني غياب صلاح عن فترة الاستعداد للموسم الجديد، وأيضا عدم مشاركته في الجولات الأولى من البريميرليج.

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وأعرب كلوب، عن أمنيته فى عدم مشاركة صلاح في الأولمبياد، قائلا: "لم يتم اتخاذ أى قرار، هل أريد خسارة لاعب فى فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالتأكيد لا، ولكن على الأخذ فى الاعتبار عدة أمور أخرى".

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: "أحتاج للتحدث مع صلاح ومزيد من المعلومات عن الوضع، وحتى الآن لم يتواصل معى أى أحد بشأن مشاركة صلاح فى الأولمبياد".

وأشارت تقارير إعلامية أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أبدى رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد.