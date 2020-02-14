بفستان أبيض.. ياسمين الخطيب تدعم الزمالك في السوبر الإفريقي

كتب: ضياء السقا

دعمت الإعلامية ياسمين الخطيب، نادي الزمالك خلال مواجهته المرتقبة أمام الترجي التونسي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت الإعلامية، المعروفة بتشجيعها للزمالك، صورة على حسابها الرسمى على "تويتر"، ارتدت خلالها فستانا أبيض وعلقت عليه قائلة: "الأبيض للأبيض.. صباحنا أبيض بخطين حُمر.. #السوبر_لشعب_الزمالك".

ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة كبطل لدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، استعدادا لخوض المباراة.

وتواجدت جماهير الزمالك بأعداد كبيرة في المطار بقطر، لاستقبال بعثة الأبيض، حيث حرصت الجماهير على حمل اللافتات والبلالين ورددت هتافات للأبيض لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الإفريقي.

قائمة الأبيض

من جانبه أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن القائمة الرسمية لفريقه، وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما، إسلام جابر،محمد حسن، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، مصطفى محمد

التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما (زيزو)

خط الهجوم: مصطفى محمد