تردد قناة الكأس على النايل سات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

كتب: ضياء السقا
يواجه نادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.
ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا.
ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقى.
وفي سياق متصل، أعلنت قناة الدوري والكأس القطرية، على قمر نايل سات، نقل المباراة مجانا على قناة الكأس 3، بتعليق المصري أحمد الطيب.
تردد قنوات الدوري والكأس HD على النايل سات
12245 رأسي V وتصحيح الخطأ 5/6
11919 أفقي H وتصحيح الخطأ 3/4
ملحوظة: يشترط أن يكون لديك جهاز ريسيفر بتقنية HD.
يشار إلى أن اللقاء يذاع أيضا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.
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