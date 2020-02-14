"العين بالعين والسن بالسن".. قبل مواجهة الزمالك.. الجماهير تعتدي على حافلة الترجي في قطر

اعتدت بعض الجماهير المتواجدة في قطر على حافلة فريق الترجي التونسي، قبل ساعات من خوض مواجهة السوبر الأفريقي، أمام الزمالك، والتي تقام على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة.

تعرضت الحافلة الخاصة بنادي الترجي التونسي، إلى اعتداءات قوية من بعض المشجعين التونسيين المقيمين في قطر "البلد المضيف للمباراة"، قبل ساعات من انطلاق اللقاء المرتقب أمام الزمالك، على كأس السوبر الأفريقي. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

وتواجد بعض المشجعين التونسيين في مكان استقبال الحافلة، من أجل الانتقام لوسام يحيى لاعب الأفريقي التونسي، من معين الشعباني المدير الفني للترجي، الذي اعتدى عليه خلال لقاء الديربي الذي جمع فريق الدم والنار بنظيره الأفريقي، يناير المنقضي، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ما حدث أثار حفيظة جماهير الترجي، التي قررت الانتقام من المدرب قبل موقعة السوبر الأفريقي، من خلال الاعتداء على الحافلة التي يستقلها برفقة الفريق، من أجل نقل البعثة إلى مكان الإقامة، قبل ساعات من انطلاق لقاء الزمالك، كما قاموا بكتابة عبارات تهديد عليها، تتضمن: "العين بالعين والسن بالسن".

وسيكون الزمالك على موعد مع ملاقاة الترجي التونسي، في السادسة مساء، على ملعب الغرافة القطري، ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.

تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة، مباراة قوية تجمع الزمالك بنظيره الترجي التونسي، على ملعب الغرافة القطري، ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي، في اللقاء الذي يدخله الفارس الأبيض بصفته بطل الكونفدرالية، بينما يدخل الفريق التونسي وهو رافعاً لكأس دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والترجي، في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، على أن يعلق عليها حفيظ دراجي، كما ستذاع عبر Alkass Three HD، بصوت المعلق أحمد الطيب، ويديرها تحكيمياً فيكتور جوميز الجنوب أفريقي.

ويخوض حامل لقب الكونفدرالية مباراته، وعينه على الفوز من أجل استرجاع اللقب الغائب عن خزائن الفارس الأبيض منذ عام 2003، إذ يستغل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، المعنويات المرتفعة التي يحملها لاعبي الفريق بعد الاقتراب من وصافة الدوري المصري، متواجداً في المركز الثالث، خلف المقاولون بفارق نقطة وحيدة.

بينما يخوض الترجي التونسي اللقاء، واضعاً عينه صوب رد اعتبار الفريق الذي مني بهزيمة ثقيلة على يد الرجاء المغربي العام المنقضي في تلك المرحلة، خاصة أن الحال لم يختلف كثيراً عن الفارس الأبيض، إذ غاب اللقب عن خزائن النادي لفترة امتدت إلى 25 عاماً.

ويعتمد معين الشعباني، على الثنائى حمدو الهوني وإبراهيم واتارا في خط الهجوم لفك دفاعات المنافس، في المقابل يعود حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك، على حساب أحمد عيد، على أن يتسلح بمحمد عبدالشافي في الجبهة اليسرى، كما استقر على الدفع بأحمد سيد «زيزو» في التشكيل الأساسي، الذي يتوقع أن يخوض اللقاء على حساب محمد أوناجم.