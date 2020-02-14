الأولمبية الدولية تواجه "مهمة تواصل كبيرة" لتبديد مخاوف كورونا قبل طوكيو 2020









اسماء السيد - أقر مسؤولون اولمبيون الجمعة بانهم يواجهون "مهمة تواصل كبيرة للغاية"، لتهدئة المخاوف حول انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة التي تسبق تنظيم اولمبياد طوكيو 2020 الصيفي.

وأصر الاسترالي جون كوتس رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الاولمبية الدولية على انه لا يوجد خطر لالغاء أو نقل اولمبياد طوكيو 2020، برغم مخاوف من الانتشار السريع لفيروس أودى حتى الآن بحياة نحو 1400 شخص وأصاب 64 ألفا معظمهم في الصين.

لكنه أشار الى ان اللجنة الدولية سترسل حزم معلومات لطمأنة الرياضيين على سلامة الاحتكاك مع الرياضيين الصينيين.

قال كوتس الجمعة لمراسلين بعد اجتماع مراجعة مع المنظمين "تلقينا نصيحة من منظمة الصحة العالمية انه لا يوجد اي خطة طوارىء لالغاء او نقل الالعاب".

تابع كوتس "بالطبع هناك مهمة اتصالات كبيرة يتعيّن القيام بها"، مشيرا الى ان الصين سترسل نحو 600 رياضي الى طوكيو.

أردف "لكننا نسمع بان معظم الرياضيين الصينيين خارج الصين راهنا. لا اعرف عدد الذين خضعوا لاختبارات هنا، لكنني لا أرى مشكلة اذا كانوا قادمين من بلد آخر".

وعد كوتس بتعلّم الدروس من العاب ريو 2016 الاخيرة، عندما ادت مخاوف من فيروس زيكا المنتقل عبر الحشرات الى انسحاب بعض الرياضيين، على غرار نجمي الغولف الاسترالي جايسون داي والايرلندي الشمالي روري ماكلروي.

قال "أشارت منظمة الصحة العالمية ان امكانية حدوث مشكلة بسبب زيكا في الالعاب منخفض للغاية". تابع "لكننا خسرنا بعض الرياضيين-- زوجة جايسون داي كانت حاملا. لم ننقل المعلومات بشكل كاف".

وانتقد منظمو الالعاب اليابانيون "الاخبار الكاذبة" والحديث عن انتشار الفيروس قبل الالعاب التي تنطلق في 24 تموز/يوليو المقبل.

وأكدت أكثر من 25 دولة تواجد اصابات في الفيروس الذي يشبه الانفلونزا، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية حال طوارىء عالمية لمواجهته.

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- طوكيو 2020 على المسار الصحيح -

وتعد اليابان التي سجلت الخميس اول حالة وفاة لشخص أصيب بالفيروس، من أكثر البلدان تضررا خارج البر الصيني الرئيسي.

هناك 33 حالة داخل البلاد وأكثر من 200 اختبار ايجابي لاشخاص خضعوا لحجر صحي، على باخرة سياحية قبالة يوكوهاما منذ الاسبوع الماضي.

وأقر كوتس بمخاوف قد يواجهها رياضيون اثناء مواجهة منافسين من الصين "لقد تحدثنا بهذا الشأن".

تابع "ستؤمن اللجنة الاولمبية الدولية حزم (معلومات) لكل اللجان الاولمبية الوطنية، تشرح فيها ما يحصل حول العالم حيث يتنافس الرياضيون الصينيون".

أردف "لكني اؤكد ان طوكيو 2020 على المسار الصحيح"، مشيرا الى ان رئيس الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ سوف يضع اكليلا من الزهور في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، على هامش اجتماع المراجعة التنفيذية للمشروع في 19-20 ايار/مايو.

وألحق الفيروس حتى الان ضررا بعدة مناسبات رياضية آسيوية، من بينها التصفيات الاولمبية في الملاكمة وكرة السلة في الصين، بالاضافة الى كاس آسيا لكرة الصالات في تركمانستان وتأجيل مباريات الاندية الصينية في دوري ابطال اسيا في كرة القدم.

كما تأجلت جائزة الصين الكبرة في الفورمولا واحد والتي كانت مقررة في نيسان/أبريل الماضي، فيما تبدو جائزة فيتنام الجديدة مهددة بالتأجيل.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لانتقادات شديدة لكفية تعاطيها مع معالجة انتشار الفيروس، خصوصا تدابير الحجر الصحي التي اعتبرت متراخية في المراحل الاولى من الوباء.

قال الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020 توشيرو موتو عن تدابير مواجهة الفيروس "لا نعرف من سيشارك في اختبارات الالعاب، لذا لا يمكنني تأكيد اي شيء حيال ذلك". تابع "لكننا سنحصل على معلومات من المسابقات التأهيلية الجارية راهنا ونتخذ الخطوات اللازمة".