سلتيكس يهزم كليبرز بعد التمديد









اسماء السيد - تفوق بوسطن سلتيكس على لوس انجليس كليبرز 141-133 بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة في اخر تجربة للفرق قبل مباراة كل النجوم (اول ستارز) المقررة الاحد في شيكاغو.

وفرض جايسون تاتوم نفسه نجما للمباراة بتسجيله 39 نقطة اي اقل بنقطتين من رقمه القياسي الشخصي مع 9 متابعات واضاف زميله ماركوس سمارت 31 نقطة.

وقال تاتوم "كانت مباراة صعبة. امر جيد ان تحقق الفوز قبل مباراة كل النجوم وان تستمتع باوقات الفراغ".

وعن انجازه في المباراة "انه نتيجة العمل الشاق الذي ابذله. زملائي يثقون بي والامر سيان بالنسبة الي. قمنا بعمل جيد في تمرير الكرة للاعب المتواجد في المكان المناسب".

وفرض لاعبو سلتيكس رقابة لصيقة على نجم كليبرز كاوهي لينارد فاكتفى ب28 نقطة مع 11 متابعة، في حين سجل لو وليامس 35 نقطة ومونترزل هاريل 24 نقطة و13 متابعة للخاسر ايضا.

وظلت النتيجة متقاربة حتى اواخر المباراة عندما سجل تاتوم سلة ليمنح فريقه التقدم 127-124 قبل 24 ثانية من نهاية الوقت الاصلي ورد عليه لاندري شاميت بثلاثية مدركا التعادل وفارضا التمديد.

وفرض سلتيكس افضليته في الوقت الاضافي مسجلا 27 نقطة مقابل 19 لمنافسه.

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وفي مباراة اخرى، قاد المهاجم الايطالي دانيلو غاليناري فريقه اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على نيواورليانز بيليكانز 123-118 بتسجيله 29 نقطة.

وساهم ايضا في الفوز كل من الالماني دينيس شرودر مع 22 نقطة والنيوزيلندي ستيفن ادامس مع 11 نقطة بينها اول ثلاثية له في الدوري الاميركي للمحترفين بالاضافة الى نجاحه في 11 متابعة.

وكان افضل المسجلين في صفوف الخاسر زيون وليامسون مع 32 نقطة واضاف جف ريديك 24 نقطة.

وهي المرة الثانية تواليا الذي يتخطى فيها وليامسون حاجز ال30 نقطة والسادسة يسجل فيها 20 نقطة على الاقل.

وكان وليامسون (19 عاما) الخيار الأول في "درافت" الموسم، وينظر الى اللاعب السابق لجامعة ديوك على انه من المواهب التي يتوقع لها مستقبل باهر في اللعبة.

وغاب وليامسون الذي يشبهه الجميع بـ"الملك" ليبرون جيمس، عن مطلع الموسم الحالي لاصابة في ركبته خضع على اثرها لعملية جراحية وعاد الى الملاعب منتصف الشهر الماضي.