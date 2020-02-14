7sRII بين| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي Kora Star بث مباشر ماتش الزمالك يلا شوت كورة لايف أون لاين ZamaleK يوتيوب

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر ماتش Kora live يلا شووت بث مباشر الزمالك يوتيوب Yalla Star كورة اون لاين حصري الزمالك يلا شوت الجديد، يواجه الترجي التونسي، نظيره الزمالك المصري، مساء اليوم الجمعة، في كأس السوبر الأفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة وهذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة خارج القارة السمراء، والخامسة بملاعب محايدة بعيدة عن دول الأندية التي فازت بدوري الأبطال.

يلا شوت الزمالك بث مباشر، ويسعى الترجي التونسي، غدا الجمعة، لمعادلة رقم مواطنه النجم الساحلي، عندما يواجه الزمالك المصري في كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة. ويشارك الترجي في هذه البطولة، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد سنوات 1995 و1999 و2012 و2019.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي

يلا شوت الزمالك بث مباشر، بث مباشر الزمالك والترجي، مباراة الزمالك كورة ستار بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك والترجي، أكد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أن مواجهته مساء الغد أمام الترجي في السوبر الأفريقي غاية في الصعوبة، والقوة، وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي الغرافة مساء اليوم: “من الصعب التحدث عن استعدادنا لهذه المباراة، إذ نمر بمرحلة ضغط كبيرة في المباريات”.

وأوضح: “نلعب مباراة كل 3 أيام، والحقيقة لم نستعد للسوبر بشكل خاص، ومن المؤكد أن جميع اللاعبين جاهزون لها ذهنيا، وفنيا، وهدفنا التتويج باللقب”.

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بث مباشر الزمالك والترجي مباشر، الزمالك مباشر يوتيوب، الزمالك والترجي تابع لايف، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت، وسيكون كأس السوبر الأفريقي، صراعًا خاصًا بين المواهب المتألقة في الفريقين، لإثبات الذات وإسعاد الأنصار بحصد اللقب، ويضم الزمالك مجموعة مميزة من اللاعبين في مقدمتهم المغربي أشرف بن شرقي، أما الليبي حمدو الهوني يعد من الأوراق الرابحة والمميزة في كتيبة الترجي.

واستطاع بن شرقي أن يحتل مكانة كبيرة في تشكيل الزمالك بعد المستويات الطيبة التي قدمها مع الأبيض، نظرًا لخبراته الكبيرة مع الوداد المغربي خلال المواسم الماضية وثقته الكبيرة ومهاراته المبهرة.

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