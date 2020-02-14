مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الترجى.. وكاسونجو وعواد على الدكة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:

محمد ابو جبل في حراسة المرمى.

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم .

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.

ويدخل الزمالك المواجهة فى تحدى خاص من أجل حصد اللقب العاشر للكرة المصرية فى بطولة السوبر الأفريقى، وذلك عندما يواجه الترجى التونسى، وتوج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003 حيث يعد آخر لقب توج به الأبيض منذ 17 عاما لذا يبحث عن حصد لقبه الرابع واللقب العاشر للكرة المصرية فى البطولة الإفريقية، حيث يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتتويج بلقب السوبر الإفريقى، لمواصلة انتصاراته فى المحافل الأفريقية بعدما عاد الفريق الأبيض فى الموسم الماضى تحت قيادة مدربه السابق جروس لمنصات التتويج الأفريقى من جديد.

ويحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقى بعدد 6 مرات بينما يأتى خلفه الزمالك ومازيمبى الكونغولى ولكل منهما 3 ألقاب بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة لذا يسعى أبناء ميت عقبة بالتفوق على مازيمبى فى عدد الألقاب من خلال الفوز الليلة على الترجى.