- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيكابالا وأوباما وساسى يتصدران "كتاب" السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الثلاثى شيكابالا ويوسف أوباما وفرجانى ساسى لاعبى الزمالك، الكتاب الخاص بلقاء السوبر الإفريقى، قبل المواجهة التى ستجمع أبناء ميت عقبة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.
وقامت اللجنة المنظمة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقى بإصدار كتيب عن المباراة ، وزع على الإعلاميين ويتضمن الكتاب معلومات شاملة عن المباراة والمعلب والفريقين، وتم فتح أبواب الإستاد في الثالثة عصرًا لدخول الجماهير بعدما قرر الأمن فتح الأبواب قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات تقريبا.
ويشهد محيط الاستاد إجراءات أمنية مشددة قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الفريقين في السادسة مساء كما يشهد تواجد جماهير الزمالك فى مناطق المشجعين بأعلام مصر والفارس الأبيض يرددون الهتافات لفريق الزمالك.
وأصدرت اللجنة المنظمة القطرية لمباراة كأس السوبر الافريقي التي تجمع بين ناديا الزمالك والترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، قائمة بالممنوعات التي يحظر على جماهير الفريقين إصطحابها قبل فتح أبواب الملعب وضمت قائمة الممنوعات 10 أشياء ممنوعة من دخول الملعب برفقة الجماهير وهي الولاعات والاسلحة ولفافات المناديل الورقية والأغذية والمشروبات وزجاجات المياه والمظلات، والحيوانات واللافتات المسيئة أوالعنصرية والألعاب النارية.
ويتكون الطاقم التحكيمي للسوبر من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلي سويلا “مساعد أول”، وسوري فاتسواني “مساعد ثان” من ليسوتو، بينما اختير السنغالي ماجات نداي “حكماً رابعاً”، ويتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا، أما طاقم تقنية الفيديو يضم كلاً من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس.
كتيب عن السوبر الإفريقى
كتيب السوبر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. شيكابالا وأوباما وساسى يتصدران "كتاب" السوبر الإفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.