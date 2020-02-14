شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيكابالا وأوباما وساسى يتصدران "كتاب" السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الثلاثى شيكابالا ويوسف أوباما وفرجانى ساسى لاعبى الزمالك، الكتاب الخاص بلقاء السوبر الإفريقى، قبل المواجهة التى ستجمع أبناء ميت عقبة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.

وقامت اللجنة المنظمة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقى بإصدار كتيب عن المباراة ، وزع على الإعلاميين ويتضمن الكتاب معلومات شاملة عن المباراة والمعلب والفريقين، وتم فتح أبواب الإستاد في الثالثة عصرًا لدخول الجماهير بعدما قرر الأمن فتح الأبواب قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات تقريبا.

Advertisements

ويشهد محيط الاستاد إجراءات أمنية مشددة قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الفريقين في السادسة مساء كما يشهد تواجد جماهير الزمالك فى مناطق المشجعين بأعلام مصر والفارس الأبيض يرددون الهتافات لفريق الزمالك.

وأصدرت اللجنة المنظمة القطرية لمباراة كأس السوبر الافريقي التي تجمع بين ناديا الزمالك والترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، قائمة بالممنوعات التي يحظر على جماهير الفريقين إصطحابها قبل فتح أبواب الملعب وضمت قائمة الممنوعات 10 أشياء ممنوعة من دخول الملعب برفقة الجماهير وهي الولاعات والاسلحة ولفافات المناديل الورقية والأغذية والمشروبات وزجاجات المياه والمظلات، والحيوانات واللافتات المسيئة أوالعنصرية والألعاب النارية. ويتكون الطاقم التحكيمي للسوبر من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلي سويلا “مساعد أول”، وسوري فاتسواني “مساعد ثان” من ليسوتو، بينما اختير السنغالي ماجات نداي “حكماً رابعاً”، ويتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا، أما طاقم تقنية الفيديو يضم كلاً من الزامبي جاني سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس.



كتيب عن السوبر الإفريقى