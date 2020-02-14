شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجى..حكاية 8 نهائيات للسوبر الافريقى برعاية ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تحدياً أفريقياً جديداً، عندما يواجه الترجى التونسى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، حيث يشارك الأبيض بصفته حامل لقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا العام الماضى.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم إدارة المباراة للحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكمًا مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثانيا من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعًا، ومن المقرر أن يتم الاحتكام لتقنية الـ Var خلال المباراة.

وتاريخياً حسمت ركلات الترجيح مباراة السوبر الأفريقى ثمانية مرات كانت الأولى عام 1993 وفاز أفريكا سبورت الإيفوارى على الوداد المغربى والثانية عام 1997 وفاز الزمالك على المقاولون والثالثة عام 1998 وفاز النجم الساحلي على الرجاء المغربي والرابعة عام 2006 وفاز الأهلي على الجيش الملكي المغربي والخامسة عام 2007 وفاز الأهلي على النجم الساحلي والسادسة عام 2011 وفاز مازيمبي الكونغولي على الفتح الرباطى المغربي والسابعة عام 2012 وفاز المغرب الفاسي على الترجي والثامنة عام 2015 وفاز وفاق سطيف الجزائري على الأهلي.

Advertisements

ومن المنتظر ان يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أمام الترجى بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم وحيد مصطفي محمد.