يا ترى مين هيفوز؟.. اعرف توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والترجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباراة الزمالك والترجى علي لقب "السوبر الإفريقي" ولذلك استطلع الخليج 365 آراء بعض الجماهير عن توقعاتهم للقاء الذى سيقام علي ملعب الغرافة القطرى، حيث تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

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