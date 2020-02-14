صور.. من ملعب السوبر.. شعار الزمالك يزين مقاعد البدلاء وتوافد الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزينت مقاعد بدلاء الزمالك بشعار الفارس الأبيض، قبل المواجهة التى ستجمع أبناء ميت عقبة مع الترجى التونسى، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى.
فيما تتوافد جماهير الزمالك، على ملعب المباراة، وذلك لدعم أبناء ميت عقبة حيث يتفوق الأبيض فى أعداد جماهيره التى حجزت التذاكر عن جماهير بطل تونس فى المواجهة التى يسعى الفريق الأبيض فى حصده لقبه الرابع.
ويحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقى بعدد 6 مرات بينما يأتى خلفه الزمالك ومازيمبى الكونغولى ولكل منهما 3 ألقاب بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة لذا يسعى أبناء ميت عقبة بالتفوق على مازيمبى فى عدد الألقاب من خلال الفوز الليلة على الترجى.
مقاعد بدلاء الزمالك ضد الترجى
مقاعد بدلاء الترجى
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