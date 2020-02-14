شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجى.. الأهلى صاحب أكبر فوز في السوبر الافريقى برعاية الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل علي لقب بطولة السوبر الافريقي في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة عندما يواجه الترجي التونسي علي ملعب الغرافة القطري، ويسعى الفارس الابيض لحصد اللقب الرابع في تاريخه خلال المشاركة الخامسة له، حيث أحرز لقب السوبر 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003، وخسر اللقب مرة واحدة فقط عام 2001

أما الترجي يأمل في حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصد لقب السوبر الأفريقي عام 1995، قبل أن يخسر اللقب 3 مرات أعوام 1999 و2012 و2019.

وتعد أكبر نتيجة فى السوبر الأفريقي حققها الأهلي عندما هزم كايزر شيفز الجنوب أفريقي 4-1 عام 2001 وشهدت هذه المباراة حدثا يدا عندما سجل عصام الحضري حارس الأهلى هدفا ليصبح الحارس الوحيد الذى سجل هدفا فى مباراة السوبر الأفريقي.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولات السوبر الأفريقي برصيد ستة بطولات أعوام 2002 و2006و 2007 و2009 و2013 و2014 يليه الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما ثلاثة ألقاب حيث فاز الزمالك أعوام 1994 و1997 و2003 وفاز مازيمبى أعوام 2010 و2011 و2016

وفاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دورى الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003)

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بينما حقق الترجى 7 ألقاب أفريقية منها 4 فى دورى الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995