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اللاعبة هاجر فتحى تحصد فضية ببطولة إفريقيا للكارتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت اللاعبة هاجر فتحى محمد، لاعبة منتخب مصر ونادي الغردقة الرياضي على المركز الثانى والميدالية الفضية كوميتيه تحت وزن 54 كجم ببطولة أفريقيا بطنجة بالمغرب للكاراتيه فبراير 2020، لأول مرة بتاريخ الوجه القبلى والبحر الأحمر تحت قيادة المدرب محمد عقيد أدم .

من جانبه هنأ الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، مجلس إدارة فرع البحر الأحمر للكاراتيه برئاسة المهندس محمد أبو الروس ومجلس إدارة نادى الغردقة الرياضى برئاسة  محمد الشيخى والمهندس  شهاب سكوت المشرف العام على الكاراتيه والكابتن  هشام فؤاد مدير عام النشاط والجهاز الفنى اللاعبة لحصولها علي المركز الثانى والميدالية الفضية كوميتيه تحت وزن 54  كجم ببطولة أفريقيا بطنجة بالمغرب للكاراتيه فبراير 2020.

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من جانبه  قال الكابتن محمد الشيخى رئيس نادى الغردقة الرياضى أن تلك الفوز فخر لمصر وللبحر الاحمر بشكل شخصي مؤكدا ان اللاعبة هاجر فتحي، شاركت من قبل فى بطولة قبرص الدولية وحصلت على درع دورى الدرجة الأولى - شابات للكاراتيه والصعود للدورى الممتاز لأول مرة .

وكانت استضافة مدينة الغردقة في اكتوبر الماضي بطولة الجمهورية قطاعات للكاراتية " قطاع جنوب الصعيد" بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، والاتحاد المصري للكاراتية، برئاسة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد.

واشرف علي فاعليات البطولة بالغردقة فرع البحر الأحمر للكاراتيه برئاسة المهندس محمد أبوالروس وشارك فيها محافظات قنا - الأقصر - سوهاج - أسوان - البحر الأحمر وبمشاركة بما يقرب من 200 لاعب تخت سن 13 و14 و15 سنة.

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