شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة كادو بشد فى الخلفية ويغيب 10 أيام عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها الأوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى إصابته بشد فى العضلة الخلفية، الذى تعرض له فى تدريب الفريق وحاجته لفترة لا تقل عن 10 أيام للتعافى من الإصابة والمشاركة فى المران الجماعى للدراويش، ليتأكد غيابه عن لقاء الرجاء المغربى المقرر له السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة الاسماعيلى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ولم يظهر كادو فى مباريات الإسماعيلى بشكل رسمى حتى الآن فيما شارك فى مباراة ودية مع أمام فريق شباب الإسماعيلى مواليد 99 وسجل هدفاً.

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ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم ”الخليج 365” أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.

وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بلاده أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.