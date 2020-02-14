شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجى.. عماد متعب بطل آخر هدف مصرى فى بطولة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك مباراة فريقها أمام الترجى التونسى، التى ستقام فى السادسة من مساء الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى العام الماضى.

يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتتويج بلقب السوبر الأفريقى، لمواصلة انتصاراته فى المحافل الأفريقية بعدما عاد لمنصات التتويج الأفريقى من جديد، ولكن هذه المرة يسعى لتحقيق السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى وحصد اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه بعد غياب دام لـ 17 عاما.

ويعد عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق هو صاحب آخر هدف مصري في بطولة السوبر الأفريقى وكان في شباك وفاق سطيف الجزائرى ،ففي 21 فبراير 2015 فشل الأهلى فى الفوز بكأس السوبر الأفريقى عام 2015، بعد خسارته أمام وفاق سطيف الجزائرى 5-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، باستاد مصطفى تشاكر بمدينة البليدة وأدارها الحكم الايفوارى دوى نورمانديز، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبى وفى الشوط الثانى تقدم وفاق سطيف بهدف سجله عبدالملك زياية فى الدقيقة 70 ونجح عماد متعب فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي أهدت اللقب لبطل الجزائر.

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وتوج الزمالك بالسوبر الأفريقى 3 مرات في تاريخه، جاءت أول الألقاب على حساب الغريم التقليدي الأهلى بهدف نظيف عام 1994، أما ثانى ألقابه كانت على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بدون أهداف عام 1997، وكانت آخر مباراة خاضها فى البطولة عام 2003 على حساب الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة لا تزال محفورة فى ذاكرة عشاق ومحبى القلعة البيضاء، كونها تحققت بأقدام الجيل الذهبى للزمالك.

وتعد مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع الفرق المصرية بالفرق التونسية في كأس السوبر الأفريقي، حيث نجح الأهلى بطل المواقع الثلاثة السابقة، بعدما سبق وفاز على الصفاقسى في مناسبتين 2007 و2014، كما فاز أيضا على النجم الساحلى في 2007، ليزف بشرة خير للزمالك أمام الترجى وهى أن الفرق المصرية كعبها عالى على التوانسة في السوبر.