شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. كيف يُفكر كارتيرون فى استغلال الأوراق الرابحة ضد الترجى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عدداً من الأوراق الرابحة التى يعول عليها في صناعة الفارق الليلة أمام الترجى التونسى، وذلك في الخطوط المختلفة بتشكيلة الفارس البيضاء، بداية من خط خط دفاع الفريق وصولا إلى الوسط والهجوم، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقان فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى.

أبو جبل يتفوق على حارس الترجى قبل السوبر

ويأتى فى مقدمة أوراق كارتيرون التى يبحث عن استغلالها هي تفوق محمد أبو جبل، حارس فريق الزمالك على جميع حراس أندية مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت منافساته الأسبوع الماضى، من حيث نسبة التصديات الناجحة التي قام بها، خلال مرحلة المجموعات، استعرض الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إحصائية لأفضل نسبة تصديات فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى تصدرها محمد أبو جبل، حارس الزمالك، بنسبة 90 %، متفوقا على الثنائي دينيس أونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقى ومكرم البديرى حارس النجم الساحلى التونسي، بنسبة 86 % واحتل المرتبة الثالثة، معز بن شريفية حارس الترجى التونسي، بنسبة 82 %.

ولذلك حرص كارتيرون على الحديث مع أبو جبل حول ضرورة مواصلة ذلك التفوق وتحفيزه للخروج بشباك الفريق الأبيض نظيفة فى المواجهة التى ستقام فى السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

محمود علاء

يعول كارتيرون، على محمود علاء في تنظيم خط الدفاع خاصة للحفاظ على الترابط مع الظهيرين ومنح تعليمات دائمة بشأن غلق المساحات حيث يجيد لاعبو الترجى، استغلال تلك المساحات بفضل سرعات العناصر الهجومية للفريق التونسى خاصة الليبى حمدو الهونى إلى جانب تحركات المهاجم الإيفواري إبراهيم واتارا لتفريغ مساحات في خط الدفاع لعناصر فريقه الهجومية القادمة من الخلف.

وشارك محمود علاء هذا الموسم فى 21 مباراة، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، أحرز خلالهم 4 أهداف، و8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالهم هدفًا، فيما شارك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض فى 13 مباراة وأحرز تحت قيادته 3 أهداف؛ ليكون ثانى أكثر لاعبى الفريق مشاركة معه، بواقع 1170 دقيقة.

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ثنائية الوسط بين حامد وساسى

فيما يعتمد المدير الفني للزمالك، على الثنائى الدولى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، بشكل أساسى في تنظيم اللعب والتحكم في مجريات الأمور من خلال إحداث ترابط بين خطوط الفريق وإفساد هجمات الفريق التونسى مبكراً، لذا ينتظر المدرب الفرنسي من الثنائى تقديم الأدوار الدفاعية والهجومية بأفضل صورة ومساهمة ساسى في صناعة الفرص من خلال تمريراته لعناصر الفريق الهجومية.

وتواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، هذا الموسم مع الفريق فى 17 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى الممتاز و6 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، فيما شارك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى 13 مباراة ويُعد ثالث أكثر لاعبى الأبيض مشاركة معه بواقع 1133 دقيقة بينما شارك التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، فى 20 مباراة مع الأبيض هذا الموسم، بواقع 11 مباراة فى الدورى الممتاز أحرز خلالهم هدفًا و8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالهم هدفًا ومباراة فى كأس مصر أحرز خلالها هدفًا، فيما شارك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى 13 مباراة، ويُعد رابع أكثر لاعبى الأبيض مشاركة معه بواقع 1113 دقيقة.



ساسى

بن شرقى

أما المغربى أشرف بن شرقى فمن المنتظر إن يلعب دور المهاجم الوهمى للأبيض من خلال التواجد في منطقة جزاء الترجى لدعم مصطفى محمد خلال هجمات الفريق الأبيض كما طالبه كارتيرون باستغلال مهاراته في التسديد والتمرير والمراوغة إلى جانب سرعاته لاختراق دفاعات بطل تونس إلى جانب صناعة الفرص التهديفية لزملائه.

وشارك المغربى أشرف بن شرقى فى 19 مباراة مع الأبيض هذا الموسم، بواقع 11 مباراة فى الدورى، أحرز خلالهم هدفًا، و7 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالهم 5 أهداف، ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفين، فيما شارك تحت قيادة كارتيرون فى 12 مباراة ويُعد 7 أكثر لاعبى الأبيض مشاركة معه بواقع 963 دقيقة.

مصطفى محمد

بينما طالب كارتيرون، مصطفى محمد، باستغلال مميزاته المختلفة سواء في استغلال الكرات العرضية من خلال تسديداته المتقنة لتسجيل الأهداف حيث يمتلك مصطفى محمد ميزة كبيرة بتسجيل الأهداف من خلال الرأس إلى جانب استغلاله قدميه اليمنى واليسرى في التسديد على مرمى الخصم وهذا ما ينتظره منه المدرب الفرنسي في مباراة الغد.

ويعتمد الفرنسي كارتيرون بشكل كبير على مصطفى محمد في تسجيل الأهداف حيث شارك اللاعب فى 23 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز أحرز خلالهم 6 أهداف و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالهم 6 أهداف ومباراة فى كأس مصر، فيما شارك مع الفرنسى كارتيرون فى 12 مباراة بواقع 914 دقيقة، وأحرز تحت قيادته 6 أهداف.