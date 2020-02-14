شكرا لقرائتكم خبر عن ليسيا وروس تتأهلان إلى نصف نهائى بطولة zed للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى الأوكرانية ليسيا تسورينكو، والنيوزلاندية أرانتشا روس إلى الدور نصف النهائى ببطولة zed المفتوحة لسيدات التنس، بالمنافسات الفردية والتى يستضيفها مجمع zed بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار.

وتغلبت لاعبة أوكرانيا على الأسبانية لارا أروابارينا بمجموعتين مقابل لا شيء، جاءت نتائجهما كالتالي: 6/7, 6/2. في مباراة استغرقت ساعة و33 دقيقة.

فيما فازت روس على منافستها اليابانية نارا كورومي بمجموعتين مقابل لا شيء في مباراة استغرقت ساعة و 16 دقيقة وجاءت نتيجة المجموعتين كالتالي: 6/3, 6/0.

يذكر أن المصرية ميار شريف تنافس اليوم في ربع نهائي بطولة zed بالمنافسات الزوجية، وذلك في تمام الخامسة والنصف، حيث تلتقي بمنافستها النيوزلاندية أرانتشا روس.

وبلغ عدد اللاعبات المشاركة بالبطولة حوالي 80 لاعبة تنس من 20 جنسية مختلفة، وحصلت شركة أورا على حقوق تنظيم بطولة "ZED" لسيدات التنس، لتكون أكبر بطولة تستضيفها الأراضي المصرية.

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كان محمد صفوت لاعب وادى دجلة تحطيم الأرقام القياسية فى مسيرته الاحترافية بالتنس، وتقدم اللاعب 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للعبة الصادر اليوم عن الاتحاد الدولى ليصل إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية. أحرز صفوت هذا التقدم بعد تتويجه أمس ببطولة لاونسيستون الأسترالية وهى ضمن سلسلة بطولات التحدى الـ تشالنجر، بعد تغلبه على المصنف الأول للبطولة الأسترالى أليكس بولت المصنف 151 عالميا، ليحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه والثانية لمصر بعد 24 عاماً من الغياب. محمد صفوت كان قد تقدم 16 مركزاً فى التصنيف العالمى الماضى لمحترفى التنس، المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتى ودعها من الدور الأول، وجاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عالميا.



بطولة التنس للسيدات برعايو زد



بطولة التنس للسيدات



بطولة تنس السيدات



بطولة زد للتنس