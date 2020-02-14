شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الحكم محمد الحنفى مع الأهلى والمصرى قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير الأهلى والمصرى على وجه الخصوص أداء محمد الحنفى، الذى سيُدير لقاء الليلة بين الأهلى والمصرى فى الدورى، خاصة فى ظل الجدل الذى يفرض نفسه حول أداء الحكام هذا الموسم.

بدأ محمد الحنفى مواليد 1978 الظهور فى مباريات الدوري الممتاز موسم 2011، وحصل على الشارة الدولية موسم 2014، وأدار الحفني هذا الموسم 7 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 11 مرة واحتسب ضربتي جزاء.

أدار محمد الحنفى للأهلى 24 مباراة، حقق الأحمر الفوز فى 16 وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وأشهر الحكم الدولي خلالها البطاقة الصفراء 30 مرة و احتسب7 ضربات جزاء للنادي الأهلي.

كان الظهور الأول لمحمد الحنفي في مباريات الأهلي موسم 2012- 2013، عندما أدار مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الثامنة من الدوري وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

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آخر مباراة أدارها الحنفي للأهلي كانت أمام أحد أندية الصعيد أيضا وبالتحديد أسوان في الجولة الثالثة من الموسم الحالي وانتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 5-1.

وبالنسبة للمصري فأدار له الحنفي 13 مباراة، حقق الفريق البورسعيدي الفوز في 6 وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات، وأشهر خلالها الحنفي البطاقة الصفراء 25 مرة و احتسب ضربتي جزاء للفريق البورسعيدي.

وتعد مواجهة الليلة هى الظهور الثاني لمحمد الحنفي في مباريات الأهلي ضد المصري ، حيث أدار من قبل مباراة الفريق في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري موسم 2014- 2015، والتى انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

خلال 109 مباريات للحنفي في الدوري الممتاز أشهر 344 بطاقة صفراء إلا أنه غير مفرط في البطاقات الحمراء حيث اكتفي ب 13 بطاقة فقط و احتسب 40 ضربة جزاء.