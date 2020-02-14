الزمالك يتحدى الترجى لحصد اللقب العاشر لمصر فى السوبر الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحديا فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، لحصد اللقب العاشر للكرة المصرية فى بطولة السوبر الأفريقى، وذلك عندما يواجه الترجى التونسى، على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى يشارك فيها الأبيض بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

وتوج الأهلى من قبل بلقب السوبر الأفريقى 6 مرات، بينما توج الفارس الأبيض باللقب 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003 حيث يعد آخر لقب توج به الأبيض منذ 17 عاما لذا يبحث عن حصد لقبه الرابع واللقب العاشر للكرة المصرية فى البطولة الإفريقية، حيث يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتتويج بلقب السوبر الإفريقى، لمواصلة انتصاراته فى المحافل الأفريقية بعدما عاد الفريق الأبيض فى الموسم الماضى تحت قيادة مدربه السابق جروس لمنصات التتويج الأفريقى من جديد.

ويحتل الأهلى صدارة الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقى بعدد 6 مرات بينما يأتى خلفه الزمالك ومازيمبى الكونغولى ولكل منهما 3 ألقاب بينما توج النجم الساحلى التونسى والرجاء المغربى وإنيمبا النيجيرى باللقب مرتين فيما توج الترجى التونسى بالبطولة مرة واحدة لذا يسعى أبناء ميت عقبة بالتفوق على مازيمبى فى عدد الألقاب من خلال الفوز الليلة على الترجى.

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وتوج الزمالك بأولى بطولاته فى السوبر الإفريقى على حساب الأهلى، وتحديدًا فى النسخة الثانية من البطولة الإفريقية والتى أقيمت عام 1994، حيث أقيمت المباراة بين الأبيض باعتباره فائزًا ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والأحمر بصفته فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عن العام نفسه، وهى النسخة الأولى التى ضمت فريقين من نفس البلد للمرة الأولى، فاز الزمالك بالكأس بعد أن تفوق على الأهلى بهدف دون رد، أحرزه أيمن منصور فى الدقيقة الـ 86 من زمن المباراة، التى اقيمت على ملعب البنك الوطنى الأول، بمدينة جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا.

وجاء تتويج الزمالك للمرة الثانية ببطولة السوبر الإفريقى على حساب نادى المقاولون العرب، وتحديدًا عام 1997، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال إفريقيا فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الإفريقية، وأقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولى، انتهت نتيجة الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون العرب، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

بينما شارك الزمالك للمرة الثالثة فى تاريخه ببطولة السوبر الإفريقى عام 2001، ولكن هذه المرة لم ينجح فى التتويج باللقب، حيث تلقى هزيمة من هارتس الغانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب بابا يارا.

أما أخر ألقاب الزمالك فى بطولة السوبر الإفريقى فكانت عام 2003 على حساب الوداد البيضاوى المغربى، حيث شارك الأبيض فى البطولة بصفته حاملاً للقب بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2002، فيما شارك الفريق المغربى بصفته بطلاً لكأس الكؤوس الإفريقية عن العام ذاته، نجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، ليتوج الفارس الأبيض باللقب للمرة الثالثة والأخيرة فى تاريخه.