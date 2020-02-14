هيثم فاروق لمصراوي: انتظروا أجواء استثنائية للاعبي الزمالك في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق والمحلل الحالي بشبكة قنوات "beIN Sports" أن أجواء استثنائية تنتظر لاعبي الزمالك خلال مواجهتهم أمام الترجي التونسي، في كأس السوبر الأفريقي، أبرزها حجز الجهة اليمنى من مدرجات ستاد ثاني بن جاسم.

ويحتضن ستاد ثاني بالجاسم بالعاصمة القطرية الدوحة مواجهة السوبر الأفريقي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، والتي تجمع الترجي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال هيثم فاروق الرئيس الشرفي لرابطة مشجعي الزمالك في قطر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "نستعد للمواجهة منذ وقت طويل، منذ الإعلان عن استضافة الدوحة مباراة السوبر الأفريقي قمنا بالتنسيق مع السلطات المختصة، وحصلنا على التذاكر الخاصة بالجهة اليمنى من الملعب."

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وأضاف مدافع الزمالك الأسبق: "جماهير الزمالك ارتبطت تاريخيًا بـ (التالتة يمين) لذلك حرصنا على أن تكون في نفس المكان بملعب نادي الغرافة الذي سيحتضن اللقاء، الرابطة دفعت ثمن جميع التذاكر الخاصة بذلك الجانب، وقامت بمنحها لمشجعي الزمالك."

وأكمل فاروق: "سيتواجد الشباب فقط في ذلك الجانب، لن يتواجد نساء أو أطفال، سيشهد ذلك الجانب تشجيعًا حماسيًا دون كلل طوال 90 دقيقة، لكن دون التجاوز أو الخروج عن النص، سنحترم الجميع."

وتُزج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي في ثلاث مناسبات، كان آخرها عام 2003، عندما هزم الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مواجهة احتضنها ستاد القاهرة الدولي.