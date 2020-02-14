بالفيديو.. تصريحات أحمد عيد التي أدت لغضب مرتضى منصور بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استيائه الشديد بسبب تصريحات لاعب الفريق السابق أحمد عيد عبد الملك عبر قناة النادي الأبيض الرسمية ضد النادي الأهلي.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور: "احمد عيد عبد الملك يكره الأهلي، حسناً، من حقه أن يعبر عن هذه الكراهية بعيداً عن قناة الزمالك، لكنني أرفض ما قاله ولن أقبل به في قناة النادي".

وأضاف: "بصفتي رئيساً لمجلس إدارة قناة الزمالك أرفض تماماً الإساءة للنادي الأهلي، كما أرفض ترجمة أي مشاعر كراهية أو عدائية تجاه النادي الأحمر".

وشدد رئيس النادي الأبيض على مقدمي وضيوف قناته البيضاء على ضرورة احترام النادي الأهلي وعدم الإساءة له على الإطلاق، والاكتفاء بتشجيع الزمالك فقط.

ماذا قال؟

أكد أحمد عيد عبد الملك أنه لم يشجع الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا حين كان يواجه الهلال السوداني، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى إقصاء الفريق المصري من البطولة.

وقال عبد الملك أثناء حلوله ضيفا على قناة النادي صباح الخميس الماضي: "في حياتي لم أشجع الأهلي، أنا بني آدم طبيعي هشجع الأهلي ليه؟ أنا زملكاوي وهشجع فرقتي بس".

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وأضاف: "ما يسعدني هو فوز وما يحزني هو خسارة الزمالك، لكن عندما يخسر الخصم سأكون سعيدا أيضا، ولم أكن أريد تأهل الأهلي إلى دور الثمانية في دوري الأبطال".

وأتم قائلا: "هذه كرة القدم وليست حربا".

"سأقول ما أريده"

رد أحمد عيد بقوة على الانتقادات التي وجهها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إليه.

وكتب عبر حسابه على "تويتر": "أنا هطلع في أي مكان وهقول اللي أنا عاوزه في أي وقت واللي مش عاجبه البحر قريب أهو".

وأضاف: "أنا مفيش على راسي بطحة.. مساءكم جميل".