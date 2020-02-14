دليلك لمشاهدة السوبر الأفريقي وحيل لمواجهة قرار "بي إن سبورتس" ضد الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يصطدم الزمالك بشقيقه الترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب الغرافة بدولة قطر في مباراة السوبر الأفريقي.

وخيم الغموض حول نقل المباراة تلفزيونيا على القناة المجانية وقناة الكأس القطرية بسبب التضارب بين الجانبين.

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وأعلنت قناة الكأس القطرية إذاعة المباراة وأدرجتها فى جدول البث ولكن أحمد الطيب المعلق الرياضى بقنوات الكأس نفى إذاعتها وقيامه لمهنة التعليق عليها.

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وحسمت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية موقف قنوات الكأس بقرار نهائي وأكدت عبر موقعها الرسمي إن المباراة ستذاع حصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي كما تبث بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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وبحسب موقع راديو "نسمة" التونسي فإن المباراة ستنقل على قناتي RTS2 وRTB على القمر الصناعي (يوتل سات) والذي يحتاج إلى خطوات لإعداده من أجل استقبال المباراتين.

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