محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: يلتقي الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء أمام الترجي التونسي؛ ليتنافس الفريقان على لقب السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية، الدوحة. وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن برنامج الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي. 16:50 وصل فريق الزمالك إلى أرضية الملعب لتفحصها قبل خوض اللقاء. وسيتحرك الفريق بعد قليل نحو ستاد الغرافة الذي يستضيف المباراة. 16:30 ألقي الجهاز الفني محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين. 16:15 الأجواء خارج الملعب وبدء توافد الجماهير. Advertisements 15:00 تحرك مسؤول المهمات نحو الاستاد. 14:30 تناول اللاعبون وجبة الغذاء. 12:00 أدى اللاعبون صلاة الجمعة بالفندق. 11:15 ألقى الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين. 10:30 تناول الفريق وجبة الإفطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. أجواء الزمالك في قطر.. محاضرة فنية وتوافد الجماهير (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.