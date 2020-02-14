جلسة ثنائية للاطمئنان على مصابي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد كمال:
اجتمع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين.
وقام طبيب الفريق الأحمر باطلاع المدير الفني السويسري على جميع المراحل الخاصة ببرنامج تأهيل كل لاعب وتطور برنامجه العلاجي.
ومن ناحية أخرى، أجرى خالد محمود اتصالًا هاتفيا مع سعد سمير، مدافع الفريق، من أجل الاطمئنان على اللاعب وسير برنامجه التأهيلي بنجاح، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.
ومن الجدير بالذكر أن قائمة مصابي الأهلي تضم الخماسي رمضان صبحي وسعد سمير وحمدي فتحي وكريم نيدفيد إلى جانب محمد محمود الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.
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