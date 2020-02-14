- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رد أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك الأسبق، على الانتقادات التي وجهها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إليه، بعدما أكد أنه يتمنى خسارة الأهلي ولا يشجعه في المنافسات القارية.
وكان مرتضى منصور صرح: "احمد عيد عبد الملك يكره الأهلي، حسناً، من حقه أن يعبر عن هذه الكراهية بعيداً عن قناة الزمالك، لكنني أرفض ما قاله ولن أقبل به في قناة النادي".
ليرد عليه أحمد عيد في تغريدة كتبها عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أنا هطلع في أي مكان وهقول اللي أنا عاوزه في أي وقت واللي مش عاجبه البحر قريب أهو".
وأضاف: "أنا مفيش على راسي بطحة.. مساءكم جميل".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد بعد هجوم مرتضى: "هقول اللي أنا عايزه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.