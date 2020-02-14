أحمد عيد بعد هجوم مرتضى: "هقول اللي أنا عايزه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك الأسبق، على الانتقادات التي وجهها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إليه، بعدما أكد أنه يتمنى خسارة الأهلي ولا يشجعه في المنافسات القارية.

وكان مرتضى منصور صرح: "احمد عيد عبد الملك يكره الأهلي، حسناً، من حقه أن يعبر عن هذه الكراهية بعيداً عن قناة الزمالك، لكنني أرفض ما قاله ولن أقبل به في قناة النادي".

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ليرد عليه أحمد عيد في تغريدة كتبها عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أنا هطلع في أي مكان وهقول اللي أنا عاوزه في أي وقت واللي مش عاجبه البحر قريب أهو".

وأضاف: "أنا مفيش على راسي بطحة.. مساءكم جميل".