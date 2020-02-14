عمرو أديب: "يارب المصري يكسب النهاردة في الدوحة ومصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب أنه يتمنى تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة حين يواجه الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وكتب أديب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "في عيد الحب، نفسنا يبقى الفرح فرحين المصري يكسب في الدوحة وفي مصر"، في إشارة لفريق المصري البورسعيدي.

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وسيواجه المصري البورسعيدي النادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء على استاد المكس، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، بينما يتربع الأهلي على الصدارة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 14 انتصارا من 14 مباراة.