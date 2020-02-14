فايلر يجتمع بعبد الحفيظ وعدلي بعد مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد كمال:

يجتمع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، عقب مباراة المصري.

ويلتقي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي تجمع بينهما اليوم في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الجلسة الثلاثية مناقشة التفاصيل الأخيرة على البرنامج الخاص برحلة الفريق إلى الإمارات والتي تبدأ الاثنين المقبل؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي المقرر له يوم ٢٠ من الشهر الجاري في أبوظبي.

ومن الجدير بالذكر أن الثنائي سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلي، سيسبقان بعثة الفريق إلى الإمارات، للاطمئنان على كافة الترتيبات، قبل مواجهة الزمالك، ببطولة السوبر المصري.