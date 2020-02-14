يلا شوت رابط hd مشاهدة مباراة الشباب والنصر السعودي بث مباشر

مشاهدة مباراة الشباب والنصر اليوم بث مباشر يلتقي مساء الغد فريق الشباب مع نظيره النصر الشباب ضد النصر بث مباشر،يتنافس فريق الشباب ضد فريق النصر بث مباشر على ملعب الأمير فيصل بن فهد والتي من المقرر إقامتها عند تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري،وذلك في إطار لقاءات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.

مساحات يبرز مشوار الشباب والنصر وصولاً للدور الدور 14 بالدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بين الشباب والنصر اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويمكنكم متابعة مباراة الأسبوع 18 الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك اليوم على موقع مساحات المميز

بإهتمامه بالعديد من مباريات كرة القدم المحلية والعربية والعالمية.



يستعد نادى النصر اليوم أمام نادى الشباب في مواجهة ليست سهلة علي الإطلاق بينهم، تقام المباراة اليوم علي استاد الأمير فيصل بن فهد ، يحتل نادى النصر المركز الثاني برصيد 35 نقطة ، فاز في 10 مباريات وتعادل خمسة وتلقي هزيمتان ، وفي المباراة الماضية تعادل مع فريق الفتح بهدف مقابل هدف.

مباراة الشباب والنصر اليوم بث مباشر

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على الجانب الاخر نادى الشباب يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة ، وفي اللقاء الماضي تلقي هزيمة من فريق الفيصلي بنتيجة بهدفين مقابل هدف ، ويسعي كلاً من الفريقين اليوم لتحقيق

نتيجة إيجابية من أجل تحسين ترتيبهم.

ويسعى فريق الشباب في مواجهة اليوم الصعبة لتخطي عقبة فريق النصر خلال المواسم السابقة وإستغلال إقامة المباراة على ميدانه لتجاوز الأسبوع 18 وصولاً للمباراة النهائية.

توقيت ومشاهدة مباراة النصر والشباب مباشر اليوم

سنتعرف سويا على توقيت ومشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم،الشباب Vs النصر. البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 18). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 . الملعب : ملعب الأمير فيصل بن فهد . المعلق : فارس عوض . نتيجة مباراة الذهاب : النصر (0-0) الشباب. موعد المباراة : 6:25 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:25 مساءاً بتوقيت مصر . 5:25 مساءاً بتوقيت فلسطين .

مشاهدة مباراة الشباب والنصر اليوم على مساحات

يمكنكم مشاهدة مباراة اليوم بين الشباب والنصر بث مباشر على موقع مساحات المميز

بين فريقي الكرة السعودية عبر قناة السعودية الرياضية بث مباشر وسينقلها لكم موقعكم الرياضي المفضل موقع مساحات سبورتس.