بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة النصر والشباب في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020 لحساب الجولة الـ18 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.
المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق المتميز “فارس عوض”، ستنطلق في تمام الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، 17:25 بتوقيت مصر، 18:25 بتوقيت السعودية، على استاد “الأمير فيصل بنفهد” بمدينة الرياض.
يستضيف الشباب فريق النصر في أقوى مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وسيسعى فريق الشباب إلى تحقيق الفوز من اجل تعويض خسارته الجولة الماضية امام فريق “الفيصلي” بنتيجة (2-1).
17 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مناسبات وتعادل في 4 وخسر في 6 مباريات.
ويقبع الليث الأبيض في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جمعهم من
على الجانب الآخر سيسعى فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة إلى تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بـ”الهلال” متصدر جدول الترتيب.
ولم يتذوق النصر طعم الهزيمة منذ 12 مباراة، ولكن تعادل في اخر 3 مباريات منهم 2 ضمن منافسات الدوري السعودي ضد “ضمك والفتح“، بالإضافة إلى تعادله مع “السد القطري” في اولى مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا بنتيجة (2-2).
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