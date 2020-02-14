لجنة الانظباط بالاتحاد السعودى تغرم نادي النصر والاتفاق

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودى لكرة القدم اليوم الجمعة، تغريم ناديي النصر والاتفاق.

قامت لجنة الانضباط بتغريم نادي النصر مبلغ (41,875) ألف ريال لقيام جماهيره بقذف 3 علب مياه باتجاه اللاعبين بعد نهاية مباراة الفريق أمام الفتح، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما غرمت الانضباط نادي الاتفاق مبلغ (10.000) آلاف ريال سعودي بعد حصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة الاتفاق و أهلى جدة.

وأوقفت الانضباط خليل العبسي لاعب شباب النصر 6 أشهر وتغرمه 30 ألف ريال بعد اعتداءه على حكم مباراة الفريق أمام الفيصلي بالسلوك المشين.

يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق الشباب مساء اليوم الجمعة على استاد الامير فيصل بن فهد ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق مباراة النصر والشباب في تمام الساعة ٥:٢٥ بتوقيت مصر، ٦:٢٥ بتوقيت المملكة العربية

يدخل النصر الجولة الثامنة عشرة هو يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة، في حين ياتي نادي الشباب في المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة. مبلغ (10.000) آلاف ريال سعودي بعد حصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة الاتفاق و أهلى جدة.وأوقفت الانضباط خليل العبسي لاعب شباب النصر 6 أشهر وتغرمه 30 ألف ريال بعد اعتداءه على حكم مباراة الفريق أمام الفيصلي بالسلوك المشين.يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق الشباب مساء اليوم الجمعة على استاد الامير فيصل بن فهد ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.تنطلق مباراة النصر والشباب في تمام الساعة ٥:٢٥ بتوقيت مصر، ٦:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة ٧:٢٥ بتوقيت أبو ظبي.يدخل النصر الجولة الثامنة عشرة هو يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة، في حين ياتي نادي الشباب في المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة.

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