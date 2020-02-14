إيقاف لاعب أهلي جدة لمدة مباراتين

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة إيقاف البرازيلي لوكاس ليما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

أوقفت ‏لجنة الانضباط⁩ البرازيلي لوكاس ليما ظهير ⁧أهلى جدة مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال لارتكابه سلوك مشين في مباراة ⁧العدالة، وبالتالي يغيب عن مباراة اليوم أمام الوحدة.

يستضيف استاد الملك عبدالعزيز

تقام مباراة أهلى جدة ضد فريق الوحدة في تمام الساعة ٧:٢٥ بتوقيت مصر، ٨:٢٥ بتوقيت المملكة العربية

يدخل أهلى جدة الجولة الثامنة عشرة هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين ياتي نادي الوحدة في المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة. وبالتالي يغيب عن مباراة اليوم أمام الوحدة.يستضيف استاد الملك عبدالعزيز الرياضية غدا الجمعة مواجهة فريق أهلى جدة أمام نظيره فريق الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.تقام مباراة أهلى جدة ضد فريق الوحدة في تمام الساعة ٧:٢٥ بتوقيت مصر، ٨:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ٩:٢٥ بتوقيت أبو ظبي.يدخل أهلى جدة الجولة الثامنة عشرة هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين ياتي نادي الوحدة في المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة.

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