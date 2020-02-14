حمدالله على رأس التشكيل المثالي بالجولة الأولى بدوري أبطال آسيا

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة تشكيل فريق الاسبوع في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠. ضم تشكيل الأفضل المغربي عبد الرزاق حمد مهاجم فريق النصر السعودي، بالإضافة إلى ثنائي الهلال عبدالله الحافظ و أندية كاريلو و عبدالفتاح عسيري لاعب خط وسط فريق أهلى جدة فوز. أندية كاريلو و عبدالفتاح عسيري لاعب خط وسط فريق أهلى جدة فوز. تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أبطال آسيا : حراسة المرمى : أحمد باسل (الشرطة العراقي). Advertisements خط الدفاع : دياجو نيشي (فيسيل كوبي الياباني )، محمد طيبي (سباهان أصفهان الإيراني)، عبدالله الحافظ (الهلال السعودي)، سيد اغاي (سباهان أصفهان الإيراني). خط الوسط : عبدالفتاح عسيري (أهلى جدة)، اندريس انيستا (فيسيل كوبي الياباني )، كييروا أوغاوا (فيسيل كوبي الياباني )، آندريه كاريلو (الهلال السعودي). خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي)، ماريو ماندزوكيتش (الدحيل القطري).

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