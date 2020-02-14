عمرو أديب: نتمنى الفرح فرحين بفوز الزمالك وخسارة الأهلي

تمنى الإعلامي عمرو أديب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي وكذلك فوز المصري على الأهلي اليوم بالدوري الممتاز. يخوض الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطلا للكونفدرالية الموسم الماضي فيما يخوض الترجي التونسي المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا. الماضي فيما يخوض الترجي التونسي المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا. وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في عيد الحب نفسنا يبقى الفرح فرحين المصري يكسب في الدوحة وفي مصر". موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في عيد الحب نفسنا يبقى الفرح فرحين المصري يكسب في الدوحة وفي مصر". ويستعد الأهلي لمواجهة المصري في الثامنة والربع مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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