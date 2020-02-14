تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـثالثة عشرة من الدوري الممتاز رجال 2019/2020 . جاءت المواجهات كالتالي: بتروجت أمام طلائع الجيش، والاتحاد السكندري أمام الشمس، الزمالك أمام طنطا، وسموحة أمام القناة، وهليوبوليس أمام سبورتنج، الأهلي أمام الطيران ستؤجل ليوم 16 من شهر مارس المقبل. الزمالك أمام طنطا، وسموحة أمام القناة، وهليوبوليس أمام سبورتنج، الأهلي أمام الطيران ستؤجل ليوم 16 من شهر مارس المقبل. بينما جاءت مباريات طائرة السيدات بالجولة الرابعة عشرة كالتالي: الشمس في مواجهة الأهلي، وسموحة أمام المقاولون، والجزيرة أمام الزهور، الزمالك أمام هليوبوليس، والصيد أمام أصحاب الجياد، وسبورتنج أمام الطيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات دوري الطائرة اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.