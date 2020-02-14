تأجيل وضع حجر أساس فرع الأهلي بالتجمع الخامس 24 ساعة

تقرر تأجيل وضع حجر الأساس الخاص بفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس لمدة 24 ساعة ليصبح في الثالثة عصرًا بعد غد الأحد.
وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتنمحمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور وضع حجر أساس فرع التجمع الخامس.
يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع الخامس، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.
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