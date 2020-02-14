اخبار الرياضه

نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

0 نشر
سامي مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

يحل نادي النصر ضيفاً ثقيلاً على نظيره الشباب، في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020، لحساب الجولة الـ18 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة   1 بتعليق المتميز “فارس عوض”، ستنطلق في تمام الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، 17:25 بتوقيت مصر، 18:25 بتوقيت السعودية، على استاد “الأمير فيصل بن فهد” بمدينة الرياض.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والشباب اليوم

يستضيف الشباب فريق النصر في أقوى مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وسيسعى فريق الشباب إلى تحقيق الفوز من اجل تعويض خسارته الجولة الماضية امام فريق “الفيصلي” بنتيجة (2-1).

Advertisements

ويقبع الليث الأبيض في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جمعهم من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مناسبات وتعادل في 4 وخسر في 6 مباريات.

على الجانب الآخر سيسعى فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة إلى تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بـ”الهلال” متصدر جدول الترتيب.

ولم يتذوق النصر طعم الهزيمة منذ 12 مباراة، ولكن تعادل في اخر 3 مباريات منهم 2 ضمن منافسات الدوري السعودي ضد “ضمك والفتح“، بالإضافة إلى تعادله مع “السد القطري” في اولى مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا بنتيجة (2-2).

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة النصر والشباب فى الدوري السعودي اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا