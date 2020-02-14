بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز

شاهد مع موقع الخليج 365 البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري في الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة 14-2-2020، والمؤجلة من يوم 5-1-2020.
المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “حاتم بطيشة”، ستنطلق في تمام الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي، 18:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت السعودية، على “ستاد المكس” بمدينة الأسكندرية.
يدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز على فريق “طلائع الجيش” الجولة الماضية، ويسعى في مباراة الليلة إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات التي وصلت إلى 14 فوز على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
على الجانب الآخر يسعى فريق المصري إلى إيقاف قطار انتصارات النادي الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري العام.
شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري اليوم
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