نتيجة مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب “ثاني بن جاسم بنادي الغرافة” بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة نادي الزمالك ونادي الترجي التونسي في واحدة من أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020، في كأس السوبر الأفريقي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

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يدخل الترجي المباراة بطل دوري ابطال افريقيا والزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية الافريقية اللذين يمثلان قمة الاندية الافريقية بناء على فوزهما ببطولتي الاندية داخل القارة الافريقية الموسم الماضي،

يدخل نادي الزمالك المباراة وعينه على تحقيق الفوز والحصول على الكأس الرابعة في تاريخه، والاقتراب من الأهلي الذي يُعد الأكثر تتويجًا بهذه البطولة بواقع ست مناسبات.

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على الجانب الآخر يسعى فريق الترجي إلى تحقيق الكأس الثانية من السوبر الأفريقي، بعد أن فشل في تحقيق اللقب في 3 مناسبات سابقة ضد “الرجاء المغربي، المغرب الفاسي،اسيك ميموزا الايفواري ” أعوام 2019، 2012، 1999 على الترتيب.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم، في فندق شيراتون الدوحة عن ارتداء الزمالك الزي الرسمي الأبيض والحارس الطاقم الأخضر، وتقرر أن يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر والحارس الطاقم الأزرق.

وقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

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