نتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره نادي المصري، في الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة 14-2-2020، والمؤجلة من يوم 5-1-2020.

المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “حاتم بطيشة”، ستنطلق في تمام الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي، 18:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت السعودية، على “ستاد المكس” بمدينة الأسكندرية.

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يدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز على فريق “طلائع الجيش” الجولة الماضية، ويسعى في مباراة الليلة إلى مواصلة سلسلة الإنتصارات التي وصلت إلى 14 فوز على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويغرد نادي القرن وحيدًا في الصدارة برصيد 42 نقطة مبتعدًا عن اقرب منافسية “المقاولون العرب” برصيد 10 نقاط مع 3 مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو الأهلي 40 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضًا.

على الجانب الآخر يسعى فريق المصري إلى إيقاف قطار انتصارات النادي الأهلي والخروج بنتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري العام.

ويحتل زعيم القناة المركز العاشر برصيد 20 نقطة جمعهم من 15 مباراة حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل وخسر مثلهما، وله مباراتان مؤجلتان.

يذكر ان اخر 5 مواجهات بين الفريقين انتهت جميعها بإنتصار الأهلي على المصري.

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