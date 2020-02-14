رياضة | في عيد الحب.. هل يُهدي الزمالك جماهيره هدية الفلانتين؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد الحب.. هل يُهدي الزمالك جماهيره هدية الفلانتين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير وعشاق نادي الزمالك مواجهة القلعة البيضاء أمام الترجي الرياضي التونسي في السوبر الإفريقي على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، في العاصمة القطرية الدوحة، والمقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

- هل الزمالك يهدي جماهيره هدية عيد الحب

تتوافق مباراة السوبر الإفريقي، بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة مع احتقال "عيد الحب" 14 / 2 /2020، وتأمل الجماهير المصرية وانصار القلعة البيضاء بشكل خاص لقاء الأبطال، فوز الفريق الملكي لتكون أجمل هدية لعشاقه في "يوم الفلانتين"

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- الزمالك يبحث اللقب السوبر الرابع في تاريخه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطل الكونفدرالية بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للمواجهة الحاسمة أمام الترجي التونسي بطل دور أبطال إفريقيا، للحصول على كأس السوبر الإفريقي الرابع في تاريخه.

- الزمالك بطل الكونفدرالية

حقق نادي الزمالك الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد تفوقه على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي البطولة.