رياضة | مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي، الذي سيقوم بالتعليق على مباراة فريقه أمام الترجي التونسي بالسوبر الأفريقي، إخواني.

وتابع رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، أنكل ما يشتهر به حفيظ دراجي هي جملة "أولالا".

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وأكمل رئيس الزمالك: "يجب ألا نهون أو نهول من مواجهة الترجي التونسي لأنه فريق كبير وحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين".

وأكمل مرتضى منصور: "هناك بعض الزملكاوية يتمنون خسارة الفريق الأبيض اليوم لأنهم لا يحبون رئيس القلعة البيضاء".

موعد مباراة الزمالك والترجي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وستنقل مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي عبر قناتي "بي إن سبورتس HD1"، و"بي إن سبورتس HD12"، ويتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.