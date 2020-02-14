رياضة | 111 مليون تفصل برشلونة عن مهاجمه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 111 مليون تفصل برشلونة عن مهاجمه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإسبانية اليوم الجمعة عن ان نادي برشلونة يرغب في دفع الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني لاوتارو ماتينيز مهاجم انتر ميلان.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي ​برشلونة​ على إستعداد لتفعيل البند الجزائي في عقد مهاجم نادي ​الإنتر​ والدولي الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البند الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري قدره 111 مليون يورو، وأن برشلونة مستعد لدفع هذا المبلغ من أجل جلب صاحب الـ22 عاما إلى ملعب كامب نو ليكون الخليفة المستقبلي للنجم الأوروغواياني لويس سواريز.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة أصبح على عجلة من أمره بالنسبة لحسم هذه الصفقة في ظل الأخبار التي تتحدث عن وجود إهتمام من قبل ريال مدريد.