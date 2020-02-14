رياضة | مدرب برشلونة يؤكد صعوبة مواجهة خيتافي ويتحدث عن التوقيع مع بديل ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يؤكد صعوبة مواجهة خيتافي ويتحدث عن التوقيع مع بديل ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدا أمام خيتافي بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" والتي ستقام على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مواجهة خيتافي صعبة، هو في المركز الثالث، ويقدم مستوى جيد، لديهم خطة تطورت بشكل جيد للغاية ويسيرون عليها".

وأضاف :" خيتافي فريق صعب واثبت ذلك منذ فترة طويلة، ويقدم نتائج جيدة للغاية".

وعن أزمته مع مدرب خيتافي قال :"قضيتي مع بوردلاس لا تهم ولن اتحدث عنها هي من الماضي ونسيتها".

وأشار :"ليس لدي أندى شك أن اومتيتي سيعود لمستواه، لقد قام بكثير من الأشياء بشكل جيد، ونحن سعداء به".

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وحول اللاعب الذي سيتعاقد معه النادي بديلا للمصاب عثمان ديمبلي :"النادي يعمل بالفعل على التعاقد مع مهاجم، وننتظر الإذن من الليجا، وأنا اعمل مع ما لدي من لاعبين".

وأضاف :"سنتكيف مع ما لدينا من لاعبين، ودعونا نرى ما اذا كان هناك إذن بالتوقيع مع لاعب جديد، النادي يعمل على ذلك بالفعل، سننتظر ونرى".

وزاد :"نحن نتحسن ونأمل أن نتحسن أكثر, بشكل عام نحن راضين عن ما نحقق".

سيتين أشار :"في أغلب الدوريات تُحسم في أخر دقيقة, نعم ريال مدريد مُتصدر الان لكن ما زال لدينا مُباراة أمامهم".

وعن موعد عودة سواريز من الإصابة قال :"لا أعلم إذا كان سوف يعود بوقت أقرب من موعد عودته، أتمنى أن يعود مُبكراً".