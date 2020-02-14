رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط إسم النجم الكرواتي ​إيفان راكيتيتش مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة والذهاب إلى اليوفنتوس من خلال صفقة تبادلية تقضي بإنتقال فيديريكو برنارديسكي إلى الكامب نو.

وقام ​إيفان راكيتيتش رسالة بتوجيه غير مباشرة إلى نادي ​يوفنتوس​ معربًا فيها عن أمنيته في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو مهاجم السيدة العجوز​.

وخلال تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا قال ​إيفان راكيتيتش: "بالتأكيد أود ان ألعب إلى جانب كريستيانو رونالدو، إنه واحد من أعظم اللاعبين في العالم بل في تاريخ كرة القدم، تستمتع عندما تشاهده، والجميع يرى ماذا يقدم مع يوفنتوس".