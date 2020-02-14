رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ارتبط إسم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة والذهاب إلى اليوفنتوس من خلال صفقة تبادلية تقضي بإنتقال فيديريكو برنارديسكي إلى الكامب نو.
وقام إيفان راكيتيتش رسالة بتوجيه غير مباشرة إلى نادي يوفنتوس معربًا فيها عن أمنيته في اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز.
وخلال تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا قال إيفان راكيتيتش: "بالتأكيد أود ان ألعب إلى جانب كريستيانو رونالدو، إنه واحد من أعظم اللاعبين في العالم بل في تاريخ كرة القدم، تستمتع عندما تشاهده، والجميع يرى ماذا يقدم مع يوفنتوس".